Sportschütze Tobias Meyer aus Rimpar fliegt zu den Paralympics

Mit rund einem Jahr Verspätung starten am Dienstag die 16. internationalen Wettkämpfe für Sportlerinnen und Sportler mit Körperbehinderungen in Tokio. Mit dabei ist auch der 23-jährige Sportschütze Tobias Meyer aus Rimpar im Landkreis Würzburg.

Im Juni hat er beim Weltcup in Peru den zweiten Platz mit der Luftpistole und den dritten Platz mit der Freien Pistole belegt. Deshalb tritt Meyer, dessen rechter Arm seit Geburt an gelähmt ist, bei den Paralympics auch in diesen beiden Disziplinen an.

Tobias Meyer: "In der Luftpistole bin ich besser"

Para Sportschießen gehört seit 1976 zum paralympischen Wettkampfprogramm und kann mit allen körperlichen Behinderungsarten ausgeübt werden. Die paralympischen Schießwettbewerbe werden mit Luftdruck- und Kleinkalibersportwaffen absolviert. Mit beiden Disziplinen vertritt Meyer seine beiden Vereine, in denen er trainiert, das ist die Germania Eibelstadt und die Schützengilde Rimpar.

In Rimpar hat er schon früh mit dem Schießen begonnen, sagt stolz Rudolph Baumeister, der erste Schützenmeister. Baumeister erinnert sich noch an den Tag, als Tobias mit nur zwölf Jahren im Verein aufgetaucht ist, seitdem habe er sich immer weiterentwickelt. Baumeister traut Meyer in Tokio eine Medaille zu, wenn er es erst einmal unter die letzten acht Athleten geschafft hat. Denn dann ginge es um das sogenannte Ausscheidungsschießen.

Vater wünscht ihm gleich zweimal Gold

Vater Josef und Mutter Petra Meyer gemeinsam mit dem Bruder von Tobias sind sehr stolz auf die Leistungen des 23-Jährigen. "So ein sportliches Großereignis, das nimmt ihm niemand mehr", sagt Vater Josef Meyer.

Die Familie kann coronabedingt nicht nach Tokio fliegen, wird aber natürlich an den Wettkampftagen, am 31. August und am 4. September, vor dem Fernseher Tobias anfeuern, ebenso wohl viele Vereinsmitglieder in Rimpar und in Eibelstadt.

Tobias schießt mit seinem linken Arm

Bei der Geburt von Tobias gab es Komplikationen, in seiner rechten Schulter sind Nerven gerissen, sagt er. Seitdem ist der rechte Arm gelähmt. Neben seinem Training unter der Woche übt er einen Vollzeitjob als Einkäufer im Groß-und Einzelhandel aus. "Ich hoffe, dass ich mit einem guten Wettkampf ins Finale komme", so Meyer vor seinem Abflug nach Tokio.

Haltetraining und Zielübungen mit der Pistole gehören zur Vorbereitung, mit Jonglage mache er seinen Kopf frei, wie er sagt. Die größte Konkurrenz für ihn komme aus der Ukraine, ein Athlet, mit dem er befreundet ist.