"Sportschau"-Pionier Ernst Huberty gestorben

"Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der 'Sportschau', sondern auch als Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung", erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow.

"Mr. Sportschau" von Anfang an

Ernst Huberty moderierte am 4. Juni 1961 in der ARD die erste "Sportschau" und war 21 Jahre lang bis 1982 deren Gesicht. Im Gedächtnis vieler Fernsehzuschauer blieb er zudem durch seine Kommentierungen vom sogenannten Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien beim Weltmeisterschafts-Halbfinale 1970 in Mexiko oder der legendären Wasserschlacht von Frankfurt bei der WM 1974 zwischen Deutschland und Polen.

Unterstützer nachfolgender Generationen

1970 übernahm er zudem die Leitung der Abteilung Sport im WDR. Bis zum 87. Lebensjahr bildete er noch Moderatoren aus. Unter anderem coachte er Reinhold Beckmann und Monica Lierhaus.