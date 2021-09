Sportschau: Bundesliga-Highlights am Sonntag | 26.9., 22.55 Uhr

Am 6. Spieltag der Bundesliga hofft der FC Augsburg auf den zweiten Sieg in Serie. Nach dem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach sind die Schwaben am Sonntag zu Gast beim SC Freiburg (17.30 Uhr). Florian Niederlechner und Daniel Caligiuri (Augsburg) auf der einen und Jonathan Schmid (Freiburg) auf der anderen Seite treffen dabei ihre Ex-Vereine wieder. Zu sehen ist der Spielbericht am Sonntag ab 22.55 Uhr bis 23.15 Uhr hier bei BR24 Sport im Stream - sowie im BR Fernsehen.

