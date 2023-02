Sportplatzetikette gegen Schiedsrichterschwund

Die bundesweiten Zahlen im Schiedsrichterwesen sind alarmierend: Aktuell gibt es nur noch 44.000 Unparteiische im Fußball – vor 17 Jahren waren es fast doppelt so viele. In Bayern sank die Zahl der Schiedsrichter seit der Jahrtausendwende um fast 30 Prozent. Die Gründe: Anfeindungen und Tätlichkeiten auf Amateursportplätzen bis in die Bundesliga. Der 1. FCN hat jetzt eine "Sportplatz-Etikette" unterzeichnet – um wieder mehr Schiedsrichter auf den Platz zu bekommen.

Die neue Normalität

Schlägereien im Publikum nach einem Kreisligaspiel, Bespucken, verbale und körperliche Gewalt gegen einen Schiedsrichter in einem Regionalligaspiel, rassistische Äußerungen gegen Spieler bei Bundesligaspielen – das alles sei traurige Normalität geworden, schildert Kenny Abieda im BR-Interview. Der 22-jährige Regionalligaschiedsrichter hat schon Schlimmes gesehen und erlebt. Der Schwarze Abieda habe selbst bislang zwar keine rassistischen Anfeindungen aushalten müssen, von Tätlichkeiten und Verbalattacken blieb allerdings auch er nicht verschont. "Da kommt auch vieles vom Spielfeldrand" – und meint damit Eltern, Zuschauer aber auch Trainer – also all jene, die eigentlich den Fußball-Sport unterstützen wollen.

Ran an die Jüngsten

Respektvollen Umgang mit der gegnerischen Mannschaft, Niederlagen wegstecken, Fehler eingestehen. Kurz: Miteinander reden statt aufeinander losgehen – das müssten nach Ansicht des Kreisschiedsrichterobmanns Nürnberg-Frankenhöhe, Sven Bode, schon die Kleinsten im Fußball lernen. Gefragt seien hier die Trainer, die Eltern aber auch die Schiedsrichter, wenn die Kinder in höhere Klassen aufsteigen.

Lernen, eine Entscheidung erstmal zu akzeptieren und sie dann im Nachgang nochmals in Ruhe zu diskutieren, gehöre auf allen Seiten zur Persönlichkeitsentwicklung und trage auch zu einem guten Miteinander im Team und auf dem Platz bei, so Bode. Fehler eingestehen, das müssten auch die Schiedsrichter leisten können. Die Spieler goutierten eine reflektierte Nachbetrachtung einer Entscheidung, so der Ehrenamtliche weiter. Das trage auf jeden Fall zu einem respektvollen Umgang bei – "das sind auch nur Menschen" bliebe da in den Köpfen der Spieler hängen.

Oft stülpten Eltern und Trainer ihre Erwartungshaltung mit aggressivem Ton den Kindern über. Diese übernähmen diese Vorbilder und leben die Aggression auf dem Platz aus. "Natürlich sind wir in einem Wettbewerbs-Sport, aber auch der hat klare Regeln", so Bode im BR-Interview. Und oftmals sähen die Nachwuchssportler gerade in der Männerbundesliga wenig gute Beispiele für einen respektvollen Umgang untereinander und noch weniger gegenüber den Schiedsrichtern.

Schiedsrichter – der Buhmann nach jedem Spiel

"Man kann 90 Minuten alles richtig pfeifen", so Richard Lehner, Schiedsrichterobmann beim 1. FC Nürnberg. "Dann ist man der gute Schiri". Doch es gebe auch Situationen, etwa in der 91. Minute, in denen der Unparteiische seinen Ermessensspielraum nutzt und eine unpopuläre Entscheidung trifft. "Dann muss man sich wüst beschimpfen lassen und geht als Buhmann der Nation vom Platz", so Lehner. Das frustriert die Schiedsrichter, etliche hören nach solchen Verbalattacken und Tiraden auf.

Die Belastung sei immens, die Frauen und Männer im gelben Trikot bräuchten inzwischen schon ein sehr dickes Fell. Für einen ganzen Tag ehrenamtlicher Arbeit bekämen die Schiedsrichter 25 Euro Entschädigung plus Kilometergeld, so Lehner. Zu wenig, dass man sich dafür beschimpfen und bespucken lassen müsse, findet der Obmann. "Da stehen bei einem gepfiffenen Freistoß plötzlich sechs Spieler um den Schiedsrichter und wollen mitdiskutieren. Das gab's früher nicht", erklärt Lehner. Die geringe Bezahlung sei seiner Ansicht nach auch ein schwerwiegender Grund dafür, dass immer weniger Schiedsrichter ihre Freizeit opfern wollen.

Sportplatzetikette – die Lösung?

Der 1. FC Nürnberg hat eine Sportplatzetikette verabschiedet und unterzeichnet – ein Verhaltenscodex für alle auf und neben dem Platz. Dafür hat der Bundesligaverein Schiedsrichter, Fans, andere Vereine, den Bayerischen Fußball-Verband und Sponsoren ins Boot geholt. Eine Haltungsänderung dahingehend, dass der Sportplatz wieder Ehrensache für alle werden müsse, sei das Ziel. Das erklärt der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FCN, Michael Wiesinger, im BR-Interview.

Wiesinger schaut etwas beschämt auf den nur DIN A3 großen Bogen. Der hängt am Zaun einer der Fußballplätze am Valznerweiher. Mannschaften, Schiedsrichter und Publikum nehmen den sieben Punkte-Codex kaum oder gar nicht wahr. "Das müssen wir sichtbarer machen", so Wiesinger.

Der respektvolle Umgang der Mannschaften untereinander wird mit der Sportplatz-Etikette gefordert, aber auch den verantwortungsvollen Umgang in der Rolle des Schiedsrichters. "Vor allem aber leben müssen wir das", erklärt der Ex-Profi-Spieler und -Trainer – und zwar als Vorbild für all die kleineren Vereine in der Region. 65 Vereine rund um Nürnberg hätten bereits Interesse an dieser Sportplatzetikette, die der Club sich selbst auferlegt.

Schiedsrichtersonderlehrgang beim 1. FCN

Im Rahmen der Haltungskampagne "Ehrensache Sportplatz" hat der Nürnberger Verein einen außerturnusmäßigen Schiedsrichterlehrgang aufgelegt. Dieser habe sich vor allem an die FCN-Community, also Fans und Freunde des 1. FCN gerichtet, erklärt der Kreisschiedsrichterobmann Sven Bode. 18 Teilnehmer aus Mittel- und Oberfranken meldeten sich, vor allem Sportrichter, Spieler und ehemalige Schiedsrichter kleinerer Vereine. Sie absolvierten am Wochenende ihre Prüfung.

Neben einem sportlichen Teil, den 1.000-Meter-Lauf, mussten sie auch eine theoretische Prüfung ablegen. Die 30 Fragen zum Regelwerk wurden vom Deutschen Fußball Bund vorgegeben. 14 der 18 Teilnehmer haben sofort bestanden, der Rest muss in die Nachprüfung. "Wir wollen die Rolle des Schiedsrichters stärken. Wir brauchen solche Angebote, sonst finden wir irgendwann niemanden mehr, der Fußballspiele pfeifen will", so Bode.