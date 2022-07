Sportpark Unterhaching: Wo Haching Bayern zum Meister machte

2020: Gemeinde verkauft den Sportpark an die SpVgg

Seit 2017 bemühte sich der Verein, das Stadion der Gemeinde abzukaufen. 2020 einigten sich beide Partien auf einen Preis von 3,3 Millionen Euro. In der Zwischenzeit wurde der Rasen auf dem Hauptspielfeld durch einen Hybridrasen ersetzt, die Anzeigentafel durch eine Videowall ausgetauscht, die Osttribüne saniert und die ehemalige Haupttribüne, die sich nun Westtribüne nennt, neu gestaltet. Das Geld für die Investitionen kam unter anderem durch den Verkauf des Eigengewächs Karim Adeyemi an Salzburg in die Kasse.

In der Saison 2021/2022 war der Sportpark Schauplatz der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching beendete die Saison als Tabellen-4. und geht somit auch in dieser Saison in der vierthöchsten Spielklasse auf Punktejagd.