Politik: Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai denkbar

Schrittweise Öffnung des Freizeit- und Breitensports

Die Sportminister machten auch Freizeitsportlern Hoffnung: In einem ersten Schritt solle im Breiten- und Freizeitsport - gleichermaßen für alle Sportarten - der Trainingsbetrieb wieder erlaubt werden, sofern die Sportangebote an der "frischen Luft" stattfinden, also im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen. Wegen der Rolle des Sports für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Erhaltung von Gesundheit und Mobilität der Bürgerinnen und Bürger müsse er in "für die Gesamtsituation verantwortlicher Form schrittweise wieder ermöglicht werden", sagte Stahmann.

Keine konkreten Termine

Konkrete Termine für die Ansetzung von Fußballspielen und der Erlaubnis des Trainingsbetriebs im Freizeit- und Breitensport wurden nicht genannt. "Die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs ist grundsätzlich in jenen Sportarten zuerst denkbar, bei denen die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gesichert werden kann", so Stahmann. Die Zulassung des Wettkampfbetriebs in Kontakt- und Mannschaftssportarten könne erst in einem späteren Schritt wieder zulässig werden.