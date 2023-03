"Dr. Red Bull" - Ein Podcast, Doping und eine Leiche

Mai 2017. Maria Wintersteller, eine rüstige Dame, 75 Jahre alt, sitzt abends vor dem Fernseher. Sie schaut "Bauer sucht Frau". Da klingelt das Telefon. Ihre Tochter Sylvia ist dran - sie hat Streit mit ihrem Freund und sagt: "Mama, ich kann nicht mehr, der macht mich kaputt."

Wenig später wird Sylvia tot auf einer Wiese gefunden. Daneben steht ihr Freund in Unterhemd und Unterhose. Der Mann ist Bernd Pansold, alias "Dr. Red Bull", ein Sportmediziner. Wieso hat er nichts getan, nicht geholfen? Er wird später sagen, dass er unter Schock gestanden habe.

Mutter der Toten: "Pansold hat sie auf dem Gewissen"

Die Ermittlungen gegen ihn werden eingestellt, für den Tod von Sylvia wird ein Taxifahrer verurteilt. Er soll sie bei der Suche in der Wiese überfahren haben, beteuert aber seine Unschuld.

Das Gerichtsverfahren am Landesgericht Salzburg steht bis heute massiv in der Kritik. Die Mutter der Getöteten sagt: "Es ist im Grunde genommen ein großes Rätsel dahinter. Für mich persönlich hat der Pansold meine Tochter auf dem Gewissen. Das sagt mir mein Muttergefühl."

DDR-Dopingarzt steigt bei Red Bull auf

Der neue Podcast "Dr. Red Bull" rollt den mysteriösen Kriminalfall neu auf und geht gleichzeitig der Frage nach, wie Bernd Pansold zum Chefmediziner beim Mega-Konzern Red Bull aufsteigen konnte.

In der DDR hatte er geholfen, Kinder und Frauen zu dopen. Er wurde dafür vor rund 25 Jahren verurteilt - im ersten großen Prozess um das staatliche DDR-Dopingsystem.

"Wir waren Versuchskaninchen… Wir waren Material, teuer bezahltes Material." DDR-Schwimmerin Christiane Sommer

Karriere bei Red Bull - trotz des Dopings

Trotzdem macht Pansold in Österreich Karriere. Er formt Skistar Hermann Maier zum "Herminator", freundet sich an mit Weltstars und Firmenbossen. Wie konnte er so eine Karriere machen?

In exklusiven Interviews beschreiben unter anderem Skisprungstar Andreas Wellinger, die ehemalige Ski-Freestyle-Weltmeisterin Lisa Zimmermann und der kürzlich verstorbene Dopingjäger Prof. Werner Franke ihre Begegnungen mit Pansold. Der Konditionstrainer von Ski-Star Hermann Maier, Heinrich Bergmüller, spricht erstmals öffentlich über geheime Pillen, die er am Olympiastützpunkt in Obertauern in Pansolds Zimmer gefunden haben will.

Spitzensport und Red Bull

Bei Red Bull gingen Spitzensportler aus der ganzen Welt wie Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel oder Ski-Ass Lindsey Vonn bei Pansold ein und aus. Verdacht schöpften nur wenige.

Einer, dem das Red-Bull-Trainingszentrum suspekt war, ist auch der frühere Skisprung-Trainer Toni Innauer, der seine Schützlinge um Gregor Schlierenzauer nicht zu Pansold schickte.

Toni Innauer: "Früher in der DDR auffällig geworden"

"Naja, es gab sozusagen immer für mich das Denken einer gewissen Firewall. (...) Der Herr (Pansold, Anm. der Red.) ist ja früher in der DDR auffällig geworden und verurteilt worden. Und wenn dann - auch in einer anderen Sportart - dort etwas explodiert wäre, dann ist man mitgehangen und mitgefangen", sagt Toni Innauer: "Und das wollte ich verhindern. Und deshalb habe ich gesagt: 'Nein, wir machen das selber'."

Im Video: Toni Innauer im Interview mit der ARD Radio Recherche Sport