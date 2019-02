Sportliches Mittelmaß und interne Querelen

In der 3. Liga stehen beim TSV 1860 München 27 Punkte aus 22 Spielen zu Buche - viel Luft nach oben zur Tabellenspitze, aber nur vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das ist zu wenig für den Traditionsverein, der mit großen Ambitionen in die Spielrunde gestartet ist.

Fortwährende Zwistigkeiten

Aber die sportliche Situation ist das eine bei den Löwen. Weitaus Aufsehen erregender sind die ständigen internen Streitereien um Macht, Geld und Strukturen.

Aktuell gibt es einen Kampf um die Position an der Vereinsspitze: Athanasios "Saki" Stimoniaris will im Sommer den polarisierenden Robert Reisinger (55) als Präsident des TSV 1860 ablösen - vorausgesetzt, dass Reisinger auf der Mitgliederversammlung nicht mit einfacher Mehrheit als Oberlöwe bestätigt wird. Reisinger hatte im Juli 2017 - nach dem Absturz in die Regionalliga - den Posten vom zurückgetretenen Peter Cassalette übernommen. Danach hat er sich mit deutlicher Kritik an Geldgeber Hasan Ismaik positioniert. Damit hat er den aktuellen Verwaltungsrat vermutlich mehrheitlich hinter sich.