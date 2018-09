Sportliche Zwangspause durch Fersensporn - was tun?

Ruhe und Dehnung

Unter Belastung werden die Entzündung und Schmerzen noch schlimmer. Schonen hilft, ist aber nicht alles. "Sicherlich ist Ruhe wichtig, weil die Entzündung auskuriert werden muss", erklärt Halle: "Auf der anderen Seite ist es so, dass die Sehne permanent auch Tag und Nacht, auch wenn der Fuß nicht unter Belastung ist, immer wieder daran zieht." Und deswegen muss man besonders darauf achten - gerade im Frühstadium, dass man diese Sehne dehnt. Dabei helfen Strümpfe, die die Zehen nach oben ziehen und so für eine rechtwinkelige oder noch stärkere Krümmung im unteren Fußgelenk sorgen. So wird die Sehne, dauerhaft gedehnt.

Therapie-Tipps gibt es aber noch viele mehr, die Behandlung ist oft langwierig. Vom Fersenkissen im Schuh über physikalische Therapie bis zu entzündungshemmenden Medikamenten, Akupunktur, Cortison-Spritzen und Stoßwellentherapie. Nadja Sattler soll auch aktiv bleiben. Lauftrainer Manfred Skibbe hat ihr Dehnübungen gezeigt: "Man kann auch in einen Eimer steigen, wo Maiskörner drin sind, dass unten die Sehne immer durchmassiert wird. Immer schön geknetet wird."

Wie kann man vorbeugen?

Auf gut sitzende Schuhe achten im Alltag und beim Sport, Übergewicht reduzieren und vor dem Sport aufwärmen und danach dehnen. Martin Halle rät zu Koordinationstraining für das Fußgelenk, weiß aber auch: "Manchmal kommt es und keiner weiß warum, und dann ist es sogar manchmal einfach wieder weg." Auch Leistungssportler, die hohe Belastungen gewohnt sind, können erkranken.