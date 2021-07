Sportler in Bayern äußern Verständnis für Olympia ohne Fans

Athletensprecher Hartung: "Wollen Sport machen"

Auch Athletensprecher Max Hartung hält aus Sicht der Sportler das Festhalten an Olympia trotz des Ausschlusses von Zuschauern in Tokio für richtig. "Ich habe jetzt fünf Jahre trainiert, ich bin froh, wenn ich antreten kann", hatte der Säbelfechter in den "Tagesthemen" geäußert. Diese Rückmeldung habe er auch aus dem deutschen Team erhalten, sagte der 31-Jährige: "Die freuen sich, antreten zu können, die wollen Sport machen."

Hörmann kritisiert Fanauflauf bei Fußball-EM

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Alfons Hörmann betonte, das deutsche Team werde seinerseits alles für möglichst sichere Sommerspiele tun. Die Impfquote liege "bei über 90 Prozent, da haben wir einen exzellenten Wert und maximale Sicherheit für alle, die hinreisen", erklärte der Funktionär.

Zugleich kritisierte er die bei der Fußball-EM zugelassenen tausenden Zuschauer: "Diese Bilder sind für uns im Sport auch gegenüber der Bevölkerung kaum zu vertreten". Im Gegensatz zur Europameisterschaft habe man bei den Olympischen Spielen "einen exzellenten Wert und maximale Sicherheit für alle, die hinreisen", sagte der DOSB-Chef.

Olympia in Tokio soll am 23. Juli eröffnet werden. Die japanischen Gastgeber hatten wegen der steigenden Coronazahlen entschieden, keinerlei Fans in den Arenen in Tokio und den drei Nachbar-Präfekturen zu erlauben.