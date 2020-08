Sportlehrer Hans Komm: Tuchel war schon immer ein Taktiker

Seine Fußballschuhe schnürte der PSG-Startrainer zum ersten Mal beim TSV Krumbach im Landkreis Günzburg. Hier wurde Thomas Tuchel 1973 geboren. Richtig bekannt machte den ehemaligen Abwehrspieler mit Stationen bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846, aber erst im August 2009 seine Beförderung zum Cheftrainer des 1. FSV Mainz 05. Dort sorgte er mit modernem Tempo- und Angriffsfußball für Furore. Mit Borussia Dortmund feierte er 2017 den Sieg im DFB-Pokal. Zur Saison 2018/19 übernahm Tuchel dann die Mannschaft des französischen Meisters Paris Saint-Germain.

Tuchel war schon immer "ein Taktiker, der schon gewusst hat, wie er es macht, damit er erfolgreich ist. Im Bezug auch auf Noten", sagt sein ehemaliger Sportlehrer Hans Komm. "Der hat sich schon ausgerechnet, was braucht er jetzt noch für eine mündliche Note, um auf die Punktzahl zu kommen, damit das reicht. Oder er hat auch im Volleyball das selbst in die Hand genommen und seine Mannschaft vom Spielsystem umgestellt, damit sie gewinnt."

Komm: "Einen eigenen Kopf hat der damals schon gehabt"

Entdeckt hat ihn aber Heiner Schuhmann, damals Jugendtrainer in Augsburg, wo Tuchel von 1988–1992 spielte. "Ja, ich hab ne Information bekommen von Bekannten, dass ein sehr guter Spieler in Krumbach spielt. Krumbach ist ja nicht weit weg von Augsburg", so Schuhmann, der später auch als Talentscout in Dortmund tätig war. "Dann bin ich nach Krumbach gefahren, hab mit den Eltern gesprochen und die waren ganz begeistert und haben gesagt: Der Thomas würde gerne nach Augsburg kommen. Dann hab ich gesagt: Dann geben sie ihn mir gleich mit!"

Tuchel lief dann zwar für Augsburg auf, sein Abitur macht er aber noch in Krumbach. "Ein Schüler wie jeder andere mit Stärken und Schwächen. Bisschen einen eigenen Kopf hat der damals schon gehabt, was man positiv sehen muss", weiß Sportlehrer Hans Komm. "Im Leistungskurs Sport hat es immer wieder Feste gegeben, da war auch Alkohol im Spiel. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Thomas mal einen Schluck Alkohol getrunken hat."

Ein Denkmal haben sie ihm noch nicht gesetzt in Krumbach

Tuchels Eltern leben heute noch in Krumbach, seine Mutter ist seit Jahren im Stadtrat – Interviews geben sie keine. Hans Komm hatte noch, bis Tuchel Trainer in Dortmund wurde, Kontakt zu seinem ehemaligen Schüler. Jetzt ist der Kontakt zur Stadt und zum TSV eher abgerissen. Schade, aber verständlich, sagt Komm. "Des stimmt, also ein Denkmal, haben sie ihm noch nicht gesetzt in Krumbach. Und ich denk auch nicht, dass das noch passiert, weil er einfach bis auf die Familie, die er – glaub ich – ein paar Mal im Jahr besucht, eigentlich sehr wenig Kontakt hat. Weder zum Verein noch zur Schule."

Und wem drückt Tuchels ehemaliger Sportlehrer die Daumen am Sonntag? "Also grundsätzlich wünsch ich ja dem Thomas alles, alles Gute und jeden Erfolg. Nur in diesem Champions-League-Finale, und das versteht er auch, da drück ich natürlich den Bayern die Daumen."