Sportkletterer Hojer holt Premieren-Medaille

"Olympic Combined" vereint die drei Formate des Sportkletterns "Lead", "Speed" und "Bouldern". Dabei musste sich der Deutsche Meister nach allen drei Disziplinen in Innsbruck mit 24 Punkten lediglich dem Weltmeister Jakob Schubert aus Österreich (4 Punkte) und dem Tschechen Adam Ondra (10 Punkte) geschlagen geben.

Neue olympische Sportart

Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hatte im August 2016 entschieden, das Sportklettern mit dem "Olympic Combined" als eine von fünf neuen Sportarten in das Programm für die Sommerspiele in Tokio 2020 aufzunehmen. In der japanischen Hauptstadt werden jeweils 20 Männer und 20 Frauen erstmals um olympische Medaillen kämpfen.