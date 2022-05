Sporthalle verfällt zur Ruine

Am Rande der Stadt München liegt ein Sportareal mit einem Fußball-, einem Hockey- und zahlreichen Tennisplätzen, aber eben auch mit der Hans-Fleitmann-Halle. Sie ist seit 16 Jahren gesperrt und wartet als Bauruine auf ihren Abriss.

Michael Nahr ist Vorsitzender des Münchner Sportclubs, auf dessen Erbpachtgelände im Stadtteil Lerchenau nicht nur diese Ruine steht, sondern auch Tennis und Bundesliga-Hockey gespielt wird. 40 Hockeyteams hat der MSC. Auf seinen Schultern lastet die alleinige Verantwortung. "Ich mache mir wirklich Sorgen, dass hier, wenn irgendetwas Blödes passiert, ein Unglück folgt. Und da bin ich persönlich in der Haftung."

"Gefahr in Verzug"

Nahr ist auch Architekt und er weiß genau um die Gefahren der maroden Bausubstanz. "Die Statik gibt es nicht mehr her, hier können sich keine Leute mehr aufhalten. Das ist einfach Gefahr in Verzug - ein böses Wort in der Architekten- und Ingenieurssprache. Aber das muss ich jetzt leider wählen nach 16 Jahren", sagt Nahr.

Komplexe Bezuschussung

Denn solange schon arbeiten die Stadt München, das Land Bayern und der Bund zusammen, um ein Tischtennis- und Hockey-Leistungszentrum zu errichten, und passiert ist in der ganzen Zeit genau gar nichts. Vor allem, weil die Bezuschussung sehr komplex ist. Bund und Land fördern nur den Spitzensport, die Stadt München fördert nur den Breitensport.

"Das Hockey-Leistungszentrum ist nicht entstanden aus Jux und Tollerei, sondern weil die Stadt sich davon erwartet hat, dass der Bund und Land Zuschüsse gibt, um dieses Projekt hier zu finanzieren", stellt der MSC-Vorsitzende fest.

Planung wurde bereits in Auftrag gegeben

Auch Tischtennis- und Hockeyspieler müssen natürlich trainieren. In der eigenen Halle aber können sie das nicht. Folgerichtig nehmen sie Sportlern in anderen Münchner Hallen die Trainingszeiten weg. Deswegen hatte die Stadt bereits eine Planung in Auftrag gegeben,"Wo es dann aber zum Schwur kam, wo gesagt wurde, die Planung steht so weit, wir können jetzt Gelder freigeben, da hat die Stadt gesagt: 'Moment. Die Zuschüsse von Bund und Land sind mir zu wenig und das mit den Betriebskosten ist auch nicht ganz geklärt - wir stoppen das Projekt'", berichtet Nahr.

Seitdem ruht diese leidige Angelegenheit, und es stellt sich die Frage, wer eigentlich schneller ist - die Stadt München - oder der Verfall der Halle.