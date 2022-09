Sportgeschichten aus Unterfranken hautnah erleben

Sport – ein emotionales Thema, das für viele außergewöhnliche Momente und Geschichten sorgen kann. Daher hat sich das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg etwas ganz Besonderes einfallen lassen und die spannendsten und schönsten unterfränkischen Sportgeschichten in einer neuen Ausstellung zusammengefasst.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Bis zum 16. Oktober präsentiert sich in vier unterschiedlichen Ausstellungsräumen die gesamte Bandbreite des Sports – von internationalen Erfolgen, Jubel, besonderen Freundschaften, bis hin zu den Schattenseiten des Sports. Zahlreiche Mitmach- und Medienstationen fordern alle Sinne der Besucher. Die Ausstellung ist für Sportfans wie auch für Sportmuffel gedacht. Worauf also noch warten? Auf die Plätze, fertig, in die Ausstellung!

Informationen zur Sport-Austellung

Wann: 5. August bis 16. Oktober, 10 – 17 Uhr

Wo: Museum für Franken Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg. Festung Marienberg, 97082 Würzburg

Wer: Jeder kann kommen und mitmachen

Eintritt: Bis 18 Jahre kostenfrei, ab 18 Jahren Mo-Sa 5€. Am Schnäppchen-Sonntag 1€ für Erwachsene

weitere Informationen unter: https://museum-franken.de/ausstellungen/2021/sportausstellung.html