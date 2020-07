Sportgerichtshof: Was hat sich am CAS geändert?

"Sonst habe sich allerdings nicht wirklich was getan", sagt Antoine Duval, Experte für Europäisches und Internationales Sportrecht am renommierten ASSER-Institut in Den Haag: "Wir wissen immer noch nicht, wie viele Fälle es pro Jahr gibt, wie sich der CAS finanziert, wie viele Leute dort arbeiten, warum manche Urteile veröffentlicht werden, und manche nicht."

Und auch in Sachen Unabhängigkeit von den Sportverbänden gibt es keine wesentlichen Änderungen, findet Duval. So seien die Schlüsselpositionen im ICAS, dem Führungsgremium des CAS, immer noch mit Personen besetzt, die in Interessenskonflikte geraten können. "Der Präsident des ICAS war lange der Vize-Präsident des Internationalen Olympischen Komitees", so Duval.

Fehlende Transparenz und vertrauliche Urteile

Der CAS weist auf Anfrage der ARD Radio Recherche Sport sämtliche Vorwürfe zurück und bezeichnet sich als neutrale Institution. Die Athleten hätten genau die gleichen Rechte wie die Verbände. Zum Thema Transparenz antwortet der CAS, dass sehr wohl jedes Urteil veröffentlicht werde. Ausnahmen sind die Fälle, in der eine der Parteien möchte, dass das Urteil vertraulich bleibt.

CAS sieht keine Machtkonzentration

Auch den Kritikpunkt der zweifelhaften Machtkonzentration sieht der CAS nicht. Ein kleiner Kreis von CAS-Richtern, eine Art "Inner Circle", bekommt den Großteil der Fälle. Von den rund 400 CAS-Richtern, die insgesamt auf der Liste des Sportgerichtshofes stehen, werden viele nie benannt. Dazu erklärt der CAS, dass Richter mit viel Erfahrung lieber ausgewählt werden würden. Auch jetzt, im Fall Manchester City, hat ein Richter das Sagen, der zu den Erfahrenen und Vielbeschäftigten gehört: Rui Botica Santos aus Portugal.