Sportgericht hat entschieden: Schweinfurt spielt im DFB-Pokal

Das Sportschiedsgericht des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) hat ein bindendes Urteil gefällt und damit einen Schlussstrich unter den seit Monaten schwelenden Pokalstreit um den bayerischen Teilnehmer in der ersten DFB-Pokalrunde gezogen. Der 1. FC Schweinfurt ist Bayerns Amateurvertreter und spielt gegen Bundesligist Schalke 04, Drittligaaufsteiger Türkgücü München hat das Nachsehen.

Die Entscheidung der höchsten Sportgerichtsbarkeit im Freistaat ist letztinstanzlich. Allerdings beschäftigte die Causa auch die Zivilgerichtsbarkeit, wo nach einem Urteil des Landgerichts München eine Revision vor dem Oberlandesgericht angestrebt wurde. Zunächst war unklar, ob dieses Verfahren die Pokal-Ansetzung noch beeinflussen kann oder ob es nur noch um mögliche Schadenersatzansprüche geht.

Am Dienstagvormittag war bereits eine Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts öffentlich geworden, wonach der Streit um den bayerischen Pokalstarter der Schiedsgerichtsbarkeit unterliegt. Das hatte Türkgücü angezweifelt und deshalb dieses - nun schon dritte involvierte - Gericht angerufen. Der DFB will die Pokal-Partie der Schalker gegen Schweinfurt am Dienstag der nächsten Woche spielen lassen.