Sportergebnisse bei BR24 – jetzt auch regional!

Aktuelle Resultate und Tabellen gibt es damit jetzt auch bis hinab in die Bayern-, Ober- und Landesligen. Pünktlich zur laufenden heißen Phase des Saison-Endspurts gibt es den neuen Service schon für Fußball, Eishockey und Handball – und das Angebot wird noch weiter ausgebaut! Damit unterstreicht der Bayerische Rundfunk sein Engagement für den Breiten- und Amateursport im Freistaat.

Wie schaut’s aus im Aufstiegskampf in der Fußball-Regionalliga Bayern? Wie ist der Stand in den Play-offs der Eishockey-Bayernliga? Und wo steht mein Lieblingsklub in der Handball-Landesliga? An den kommenden Wochenenden fallen quer durch alle Spielklassen Entscheidungen im Titel- wie im Abstiegskampf. Mit dem neuen Angebot sind auch Fans unterklassiger Vereine immer auf Ballhöhe. Denn das Live- und Ergebniscenter von BR24Sport setzt verstärkt auf Regionalität und bietet in enger Kooperation mit dem BR Text, dem Videotext des Bayerischen Rundfunks, bayerische Ergebnisse und Tabellen nun auch im Netz.

Die Heimat des bayerischen Sports

Bereits jetzt finden Userinnen und User erweiterte Ergebnisse und Tabellen im Fußball, Eishockey und Handball: von den Bundesligen bis hinab zu den bayerischen Amateurklassen von Regional- bis Landesliga. Daneben gibt es umfangreiche Statistiken wie Torjägerrankings, Fairnesswertungen, Laufleistungen, Zweikämpfe und Teamstatistiken.

Vielfalt – für alle Sportfans ist etwas dabei

Das Ergebniscenter steht für die gesamte Vielfalt des bayerischen Sports. Von Fußball bis Wasserball – das Spektrum der Zahlen und Fakten ist so breit wie die Sportwelt selbst.

Die regionale Vertiefung wird in den kommenden Wochen noch weiter ausgebaut, die gesamten Sportergebnisse aus dem Videotext des BR integriert. Dann finden Sportfans auch regionale Ergebnisse beispielsweise vom Hockey, Tischtennis, Basketball, Volleyball oder auch Ringen und Judo.

Das Live- und Ergebniscenter von BR24 Sport

BR24 Sport bietet in neben umfangreichen Sportergebnissen auch Liveticker und Radio-Livereportagen zu ausgewählten Sportevents. Unter anderem gibt es zu allen Fußballspielen der bayerischen Klubs in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga Live-Reportagen – mit BR24 Sport können Fußballfans hautnah dabei sein. Webadresse: https://live.br24sport.de/