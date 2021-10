Sportberichterstattung: Wo geht die Zukunft hin?

Eigentlich ist Fußball recht einfach. Die alten Weisheiten gelten noch heute: "Ein Spiel dauert 90 Minuten" und "der Ball ist Rund". Da hat sich scheinbar nicht viel geändert. Aber die Art, wie die Sportfans konsumieren, hat sich geändert. Das müssen auch die Chefs der großen Sportsender auf den Medientagen zugeben. Alessandro Reitano der Vizepräsident der Sportproduktionen bei Sky Deutschland erkennt für die junge Zielgruppe: "90 Minuten schaut sich niemand mehr ein Fußballspiel an."

Veränderte Sehgewohnheiten im Fußball

Was er damit meint: auch Fußballinteressierte schauen nicht mehr 90 Minuten auf den Bildschirm, sondern es gibt die Ablenkung durchs Smartphone, durch Social Media. Es reiche nicht mehr einfach nur das Live-Event zu übertragen. Die Sender und auch die Deutsche Fußball Liga, DFL muss mehr bieten. Andreas Heyden der Geschäftsführer DFL Digital Sports muss zugeben: "Social Media ist nicht mehr wegzudenken."

Ein Spiel dauert also nicht mehr 90 Minuten. Es läuft auf dem großen Fernseher als Lagerfeuer-Event und nebenbei schauen die Zuschauer oft in ihr Handy oder Tablet oder auf ihr Laptop, um Daten oder Statistiken zu überprüfen. Der Zuschauer brauche ein Mehrwert, so Alessandro Reitano von Sky Deutschland auf den Medientagen. Die DFL hat dafür den "Interactive Feed" entwickelt. Die Besonderheit: Echtzeit-Spieldaten, Statistiken und kurze Clips werden synchron in das "Worldfeed"-Livesignal integriert. Also Zusatzinformationen auf dem ersten Screen. Beim Supercup FC Bayern gegen Borussia Dortmund im August wurde es zum ersten Mal ausprobiert.

Fußball im Tik Tok-Format

Eine andere Entwicklung: Der Kunde habe sich entwickelt vertikal zu schauen, so Andreas Heyden von der DFL. Da Tik Tok und Instagram massiv gewachsen sind in den letzten Jahren. Diese Entwicklung will man bei der DFL nicht verpassen. Ebenfalls beim Supercupspiel Bayern gegen Dortmund wurde die Liveübertragung im Hochkantformat 9 zu 16 ausprobiert. Zusätzlich zu den normalen Kameras verfolgten 37 Kameras im Hochkantformat das Spiel. Es wurde auf Tik Tok und anderen Ausspielwegen in Brasilien, Deutschland und England ausprobiert. Mit Erfolg, so Andreas Heyden von der DFL. Am Ende waren es über 1,1 Millionen Zuschauer. Es entstehe eine Art "Super Hero-Modus" beim zuschauen, so Heyden.

"Innovation muss auch Mehrwert bieten"

Ob die teuer bezahlten Fußballstars noch eine weitere Verklärung brauchen, ist fraglich. Und auch vom finanziellen Aufwand sieht das die Branche kritisch. Alessandro Reitano von Sky Deutschland gibt zu Bedenken, dass es einfach zu teuer sei. So viele Kameras, Personal und Übertragungswagen. "Innovation muss auch Mehrwert bieten", so Reitano, sonst sei sie sinnentleert. Auch ob Augmented Reality wirklich Einzug in die Sportberichterstattung halten wird, bleibt fraglich.

Der Fan muss mehr zahlen

Die traditionellen Sportsender wie Sky sind auf der Hut, denn am Ende zählt, wer die besseren Übertragungsrechte hat. Und da kam in den letzten Jahren das Streaming im Sportfernsehen dazu. Ein Sender, der auf sich aufmerksam machte, ist DAZN. Der Streaming-Anbieter sicherte sich begehrte Rechtepakete an der Bundesliga und der Champions League für diese Saison und wurde damit zum großen Konkurrenten von Sky. Felix Krause von DAZN sieht das Momentum ganz klar im Streaming. Aber man werde nicht "Game of Thrones" dazu nehmen. Will heißen: Man wird sich auf Sportberichterstattung konzentrieren.

Für den Fan heißt das, wenn er sein Team verfolgen will, braucht er immer mehr Abos und muss immer mehr Geld zahlen. Ob nun für Sky, DAZN oder Amazon Prime. Im Free-TV laufen nach wie vor die Zusammenfassungen in Sportschau und Sportsstudio auf ARD und ZDF. Aber auch Sat.1 hat bei der Auktion der Bundesliga überraschend ein Live-Rechtepaket erworben. Der TV-Sender wird pro Saison neun Spiele im Free-TV zeigen.