20.10.2019, 23:17 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Sportarzt Dr. Münch rechnet mit langer Pause für Süle

Bayern-Profi Niklas Süle hat sich in der Partie in Augsburg einen Kreuzbandriss zugezogen und machte sich am Sonntag auf den Weg zur OP nach Innsbruck. Der frühere FCB-Mannschaftsarzt Dr. Ernst-Otto Münch prophezeit mindestens ein halbes Jahr Pause.