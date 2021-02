Sportartikelhersteller Uvex bleibt bis 2026 Ausrüster des DSV

Die Alpine Skiweltmeisterschaft ist vorbei, die Nordische läuft, da haben sich der Sportartikelhersteller Uvex aus Fürth und der Deutsche Skiverband (DSV) entschlossen, ihre mehr als 50-jährige Zusammenarbeit vorzeitig bis 2026 zu verlängern.

Brillen und Helme für die Sportlerinnen und Sportler

Damit bleibe Uvex weiterhin der exklusive Ausrüster der DSV-Athleten und Athletinnen für Skihelme, Skibrillen sowie Sport- und Lifestyle-Brillen mit der Aufgabe, die Sportlerinnen und Sportler mit "innovativen Produkten zu schützen". Ausgerüstet werden die Aktiven in den Disziplinen Ski Alpin, Skisprung, Nordische Kombination und Ski Cross, heißt es in einer Mitteilung des Familienunternehmens. Gerade in der aktuellen Zeit sei es ein wertvolles Zeichen, wenn man sich auf seine langjährigen Partner verlassen könne, lobte DSV-Sportdirektor Wolfgang Maier die Zusammenarbeit.

Produkte für Spitzen- und Freizeitsportler

Zur Uvex Gruppe zählen drei international tätige Gesellschaften in 22 Ländern. Produziert wird nach eigenen Angaben vor allem in Deutschland. Das Unternehmen rüstet weltweit Spitzensportler aus und entwickelt, produziert und vertreibt Sicherheits- und Schutzartikel für den Berufs-, Sport- und Freizeitbereich.