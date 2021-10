"Sport vernetzt- gemeinsam für Bewegung" in Bamberg vorgestellt

In der Domstadt wurde das Projekt mit einer offiziellen Kick-Off-Veranstaltung gestartet. Mit dabei waren Vertreter aus der Politik wie die Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales Melanie Huml und Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke. Die Sportwelt vertraten Alba Berlins-Vizepräsident Henning Harnisch und der Bamberger Nachwuchskoordinator Wolfgang Heyder.

Bamberg gehört zu den 13 Standorten des Projektes

Bei "Sport vernetzt" sollen Sportvereine, Grundschulen, Kitas und Kommunen zusammenarbeiten und ein Netzwerk für Sport schaffen. Dafür kommen Trainer in Schulen und Kindertagesstätten, die mit den Kindern Sport machen und ihren Verein vorstellen. In Deutschland wird das Projekt schon an 13 Standorten durchgeführt. Insgesamt sieben Kindertagesstätten, Schulen und Vereine sind in Bamberg bereits Teil des Netzwerks.

Besondere Förderung für Kinder aus sozial benachteiligten Familien

So sollen auch Kinder aus sozial schwächeren Regionen an Sport und Bewegung herangeführt werden. "Die Hürden zur Teilnahme an bestimmten Bewegungs- und Sportangeboten, vor allem im Vereinskontext, sind für Kinder aus sozial benachteiligten Familien erheblich größer", betonte der Verein iSo – Innovative Sozialarbeit aus Bamberg. Das Ziel sei, dass möglichst viele Mädchen und Jungen Sportler und Sportlerinnen werden, erklärte der Alba-Vizepräsident Harnisch.