Sport und Wertevermittlung beim TSV Maccabi Nürnberg

Der TSV Maccabi Nürnberg ist schnell gewachsen. Entstanden ist der jüdische Verein aus einer Hobbyfußballmannschaft, die einst regelmäßig an der Wöhrder Wiese in Nürnberg kickte. Mittlerweile hat Maccabi Nürnberg fast 200 Mitglieder.

Erfolgreiche Tischtennis-Abteilung

Das Sportangebot ist vielfältig: Von Sportarten mit großer jüdischer Tradition wie Bridge und Schach über Kindertennis bis Tai Chi. Die Tischtennisabteilung trainiert auch in den Räumen der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg und hat bereits große Erfolge gefeiert. Bei den Maccabi Deutschland Games, also den Wettkämpfen der deutschen Maccabi-Vereine im September in Düsseldorf, haben die Nürnberger gleich vier Medaillen geholt. Igor Rudi, der erst seit kurzem für Maccabi Nürnberg antritt, hat sich eine Silber- und eine Bronze-Medaille gesichert. "Ich bin erst seit vier Monaten im Verein, aber ich fühle mich hier wie in einer großen, glücklichen Familie. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Mir macht das richtig Spaß, die Leute hier kennenzulernen, zu trainieren und Turniere zu spielen", so der Tischtennisspieler.

Gesellschaftspolitische Verantwortung

Maccabi Nürnberg ist eben kein ganz normaler Sportverein. Unter dem Maccabi-Verband sind weltweit jüdische Sportvereine organisiert. 37 Maccabi-Vereine mit über 5.000 Mitgliedern gibt es derzeit in Deutschland. Der weltweiten Maccabi-Bewegung geht es um mehr als nur sportlichen Erfolg, erklärt der Nürnberger Vereinsvorsitzende Anatoli Djanatliev:

"Wir sprechen von zwei Säulen: Sport und gesellschaftspolitische Verantwortung. Nicht nur im Kampf gegen Antisemitismus, sondern egal gegen welche Ausgrenzung. Im Prinzip wollen wir alle Menschen einbinden, unabhängig von der Religionszugehörigkeit, Kultur und ursprünglichem Background. Im Sport ist es eine so gute Möglichkeit, dass jeder willkommen ist, egal wie gut oder wie schlecht er ist, egal wo er geboren ist und welche Sprache er spricht", so der 40-Jährige, der auch im Präsidium von Maccabi Deutschland sitzt.

Offen für Menschen jeglicher Herkunft und Religion

Wie weltoffen der Verein ist, wird auch beim Training der Fußballmannschaft deutlich: Maccabi Nürnberg spielt in der B-Klasse. Juden kicken hier gemeinsam mit Muslimen und Christen, mit Dunkelhäutigen und Spielern aus aller Welt. Die jüdische Tradition wird dennoch nicht vergessen, sagt Kapitän Mark Rubinchik: "Es ist schon etwas Besonderes. Man ist hier unter Freunden und Bekannten, man kennt auch viele aus der Gemeinde. Man versucht die Tradition und die Gegebenheiten nicht zu verlieren und wenn es die Zeit erlaubt, ist man auf jeden Fall in der Gemeinde gerne gesehen."

TSV Maccabi Nürnberg träumt vom eigenen Vereinsheim

Der TSV Maccabi will auch in Zukunft größer werden. "Um weiter zu wachsen, müssen wir die Strukturen verbessern und brauchen auch ein Vereinsheim. Wir sind in der ganzen Stadt verteilt, aber die eigene Heimat zu haben, das ist auch für jeden Sportler wichtig und für jeden Verein", sagt der Vereinsvorsitzende Anatoli Djanatliev.

Die jüdische Herkunft ist für den TSV Maccabi Nürnberg zwar wichtig. Im Vordergrund stehen aber auch in diesem, erst fünf Jahre alten Verein die weltoffene Gemeinschaft und der Sport.