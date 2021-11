Sport und Corona: Ausnahme von 2G-Regel für 12- bis 17-Jährige

Durch das Umschalten der Corona-Ampel auf Rot drohte den Zwölf- bis Siebzehnjährigen auch beim Sport im Innenbereich die Anwendung der 2G Regelung. Damit wäre der Zutritt nur noch für Genesene und Geimpfte erlaubt gewesen. Eine Regelung, die die Zwölf- bis Siebzehnjährigen besonders hart getroffen hätte. Nach der Kritik an der geplanten Regelung hat Bayerns Kabinett eine Übergangsregelung beschlossen: Bis Jahresende dürfen auch ungeimpfte Schüler laut Ministerpräsident Söder zum Sporttraining.

Impfen der einzige Weg aus der Pandemie

"Auf die Härten für die Zwölf- bis Siebzehnjährigen gerade bei ihrer Sportausübung durch die Verschärfung der Corona-Regelungen haben wir hingewiesen“, erklärte Jörg Ammon, Präsident des BLSV in einer Verbandsmitteilung.

Impfen bleibt aus Sichte des BLSV der einzige Weg aus der Pandemie: "Wir werben weiterhin dafür, dass sich alle, die sich impfen lassen können, auch impfen lassen. Auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Wir haben die Impfkampagne des Freistaats von Anfang an unterstützt. Impfen, impfen, impfen ist die einzige Maßnahme, die uns aus dem Klammergriff der Pandemie befreien wird“, appellierte Ammon.

Kinder und Jugendliche in Sport und Bewegung bringen bzw. halten

Ziel sei, "dass Kinder und Jugendliche insgesamt wieder in Sport und Bewegung kommen bzw. bleiben“, so Michael Weiß, der Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend im BLSV. "Daher ist die Ausnahme von der 2G Regelung für die Zwölf- bis Siebzehnjährigen wichtig und richtig, denn durch diese bleibt der Sport auch im Innenbereich für diese Altersgruppe möglich. Und er ist auch sicher aufgrund der regelmäßigen Testungen in der Schule.“

Jetzt gelte es, bis 31.12.2021 möglichst viele Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren zu motivieren, sich impfen zu lassen, so dass auch im Januar Bewegung und Sport im Innenbereich weiterhin möglich ist.