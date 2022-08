"Sport-Spionage" am Augsburger Olympia Eiskanal

Werner Lempert schaut bei einer Ausstellung zu 50 Jahren Olympia am Augsburger Eiskanal auch heute noch ganz genau hin. Die Ausstellung im Kongress am Park zeigt seltene Einblicke in den Bau und Betrieb der Strecke. Dabei kennt der damalige DDR-Kanuverbandstrainer die Anlage so gut wie nur ganz wenige: Denn der frühere Sport-Funktionär hat den Augsburger Kanal kurz vor Olympia 1972 ausspioniert und in Zwickau eins zu eins nachgebaut: "Wir hatten nur ganz wenig Zeit. Wir hatten nur einen kleinen Teil der Strecke nachgebaut, um den haushohen Vorteil der westdeutschen Mannschaft zu minimieren. Und das ist auch gelungen."

DDR-Kanutrainer reist unbemerkt nach Augsburg

Es ist Anfang der 1970er Jahr, die Zeit des Kalten Krieges. Der Wettstreit der Systeme – besonders im Sport – ist auf dem Höhepunkt! Werner Lempert reißt mit einer Delegation nach München, um die Bauten für die Olympischen Spiele 1972 zu inspizieren. Doch der Kanutrainer reist unbemerkt weiter nach Augsburg um den Neubau des dortigen Eiskanals zu inspizieren.

Eine List bringt Zugang zum Eiskanal

Die Konstruktion ist weltweit einmalig und dementsprechend geschützt und bewacht. Mit einer List allerdings gelingt es dem DDR-Funktionär trotzdem auf die Anlage zu kommen. Der heute 75-Jährige erinnert sich an den damaligen Dialog mit dem Sicherheitsmann, als wäre es gestern gewesen: "'Was machen Sie hier?' wurde ich gefragt. 'Ich bin vom Kanu-Verband und muss mich über den Stand der Strecke informieren' - was ja auch stimmte. 'Sind Sie nur heute hier oder wollen Sie öfter kommen?' 'Ja, ich will öfter kommen.' 'Dann stellen wir Ihnen einen Gästeausweis aus.'"

Eiskanal-Nachbau entstand in drei Monaten Bauzeit

Lempert erhält als Kanuverbandstrainer der DDR uneingeschränkten Zugang zum Eiskanal. Der Rest ist Sportgeschichte: Die DDR baut das Augsburger Vorbild anhand der Fotos und Aufzeichnungen von Werner Lempert nach: "Wir haben uns eine Firma gesucht, die war das Autobau-Kombinat Dresden. Die suchten eine Winter-Baumaßnahme und meinten, bevor wir irgendwo kleine Straßen bauen, bauen wir für euch das Ding." In dreimonatiger Rekordzeit entsteht aus Betonplatten für den Straßenbau die perfekte Kopie des Augsburger Originals. Damit haben auch die Ost-Athleten nun perfekte Trainingsbedingungen für Olympia 1972.