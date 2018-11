Sport oder Konzerte? Die Zukunft des Münchner Olympiaparks

Marion Schöne hat einen Traum – die European Championships 2022 in München, genau 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in der bayerischen Landeshauptstadt. Leichtathletik im Olympiastadion, Turnen in der Olympiahalle, Rudern an der Schleißheimer Regattastrecke und vieles mehr. Diese Europameisterschaften geballt an den Stätten von 1972 – das wäre die perfekte Jubiläumsveranstaltung, sagt die Geschäftsführerin des Olympiaparks. Doch das große Problem ist die Finanzierung. "Das Ganze braucht ein riesen Budget. Es geht um 100 Millionen Euro, die finanziert werden müssen", so Schöne.

Konzerte bringen Einnahmen, Sport kostet Geld

Doch woher soll das Geld kommen? Die Stadt München kann die Summe für dieses sportliche Großereignis nicht alleine tragen. Und das ist das Problem, vor dem Marion Schöne und ihre Mitarbeiter immer wieder stehen: Sichere Einnahmen bringen in erster Linie die großen Konzerte, Sport dagegen kostet.

Beispiel: die Handball-WM Mitte Januar. 15 Spiele werden in der Münchner Olympiahalle ausgetragen mit Topteams wie Kroatien oder Europameister Spanien. "Mit solchen Veranstaltungen können wir als Gesellschaft kein Geld verdienen. Um so ein Event durchzuführen, braucht man öffentliche Zuschüsse. Selbst die die Vorrunde der Handball-WM ging nur mit einem Vorschuss der Stadt in Höhe von 500.000 Euro", stellt Schöne klar.