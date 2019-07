"Sport nach 1": Kooperation für die Nachwuchs-Förderung

"Die Ganztagsschule wächst bayernweit", erklärt Michael Weiß, stellvertretender Landesvorsitzender der Bayerischen Sportjugend (BSJ): "Wir haben in den letzten Jahren fast 75 Prozent mehr Ganztagsschulen." Deshalb soll es dort - in Kooperation mit den bayerischen Sportvereinen - ein freiwilliges Nachmittagsangebot ergänzend zum Sportunterricht geben.

Mit einer Auswahl von über 70 Sportarten - von Aikido und Alpinski bis Voltigieren und Wasserball - will man den sportlichen Nachwuchs fördern und neue Mitglieder für die Vereine gewinnen. Sportarbeitsgemeinschaften und Stützpunkte sind die beiden zentralen Säulen der Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen, das Staatsministerium fördert beides.

Wichtiges Bindeglied zwischen Schule und Verein

Den Schülern bleibt beim Ganztagesmodell oft zu wenig Zeit, um am Vereinsleben teilzunehmen und "wir damit das Vereinstraining auch nicht mehr unterkriegen", sagt Martin Gradl, Sportlehrer an der Mittelschule Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Er sieht "Sport nach 1" als wichtigen Beitrag, um Schule und Verein so zu verbinden, "dass Kinder in die Vereine gehen und auch die Vereine in den Schulen Fuß fassen.