Sponsoring beendet: Lewandowski setzt Zeichen der Solidarität

Der polnische Nationalspieler hatte bereits im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt Ende Februar ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg gesetzt, indem er eine Kapitänsbinde in den ukrainischen Landesfarben trug. "Wir dürfen nicht akzeptieren, was dort passiert und müssen die Ukraine unterstützen", sagte er nach dem Spiel. Zuvor hatte er die Entscheidung des polnischen Verbandes als "richtige Entscheidung" unterstützt, in den WM-Play-offs nicht gegen Russland spielen zu wollen.

Kooperation mit Techkonzern ausgesetzt

Kurz vor dem Duell des FC Bayern in der Champions League (21 Uhr/BR24 Sport Livereportage) wurde jetzt bekannt, dass Lewandowski auf weitere Einnahmen aus der Zusammenarbeit mit seinem Sponsor Huawei verzichtet, weil der chinesische Technikkonzern Russland dabei geholfen haben soll, sein Netzwerk nach der Invasion in die Ukraine gegen Cyberattacken zu sichern.

"Wir haben heute die Entscheidung getroffen, die Marketingkooperation zwischen Robert Lewandowski und der Marke Huawei zu beenden", teilte Lewandowskis Berater Tomasz Zawislak der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Die "Durchführung sämtlicher Werbedienstleistungen unsererseits" werde ausgesetzt, sagte Zawislak, den offiziellen Grund für den Schritt nannte er nicht. Medienberichten zufolge soll der polnische Nationalspieler auf fünf Millionen Euro verzichten.

Huawei soll Russland unterstützt haben

Polnischen Medienberichten zufolge steht die Entscheidung im direkten Zusammenhang mit einem Bericht der britischen Tageszeitung Daily Mail: Demnach soll Huawei Russland dabei geholfen haben, die Angriffe pro-ukrainischer Hacker abzuwehren. Der Konzern bestätigte das Ende der Partnerschaft mit Lewandowski gegenüber AFP. Zudem wies die polnische Zweigstelle von Huawei den Bericht als "Fake News" zurück.