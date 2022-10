Sponsoren fehlen: Big-Air-Weltcup in Falun abgesagt

Der Big-Air-Weltcup in Falun in den Disziplinen Snowboard und Ski Freestyle fällt aus. Die Schweden sollten die Wettbewerbe am 25. und 26. November austragen, fanden aber aufgrund der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Situation mit der hohen Inflation, den steigenden Energiepreisen und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht genügend Sponsoren.

Weltlage beeinflusst Big-Air-Weltcup

"Aufgrund der aktuellen Weltlage haben wir die Gelder nicht zusammen. Die Sorge veranlasst Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeiten zu überprüfen, was sich wiederum auf Veranstaltungen wie diese auswirkt. Es ist sehr traurig, dass wir gezwungen sind abzusagen. Aber wir haben alles versucht, um die Veranstaltung durchzuführen", sagte Stefan Karlsson, Sportmanager für Freeski und Snowboard beim schwedischen Skiverband.

Nur zwei Big-Air-Events für Freeskier

Der Auftakt in die Big-Air-Weltcupsaison steigt am 21. und 22. Oktober im schweizerischen Chur. Für die Snowboarder gibt es daraufhin noch drei weitere Weltcups in Edmonton (Kanada), Copper Mountain (USA) und Kreischberg (Österreich). Für die Freeskier bleibt nach der Absage nur noch eine weitere Station in Copper Mountain.