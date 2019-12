Spitzenspiel in der DEL: Straubing Tigers empfangen EHC München

In Straubing steigt am Abend das Spitzenspiel in der ersten Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Straubing Tigers empfangen den Tabellenführer EHC Red Bull München im Eisstadion am Pulverturm. Mit 20 Siegen und nur sieben Niederlagen stehen die Münchner aktuell an der Spitze der Tabelle, in den letzten zehn Saisonspielen verloren die Oberbayern aber fünfmal.

Straubing erwartet "volle Hütte"

Straubing konnte als Überraschungsteam in dieser Saison in den letzten Spielen bis auf drei Punkte an den ersten Platz heranrücken. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr, die Straubing Tigers rechnen mit über 5.000 Zuschauern. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften verloren die Straubing Tigers mit 3:1 in München.