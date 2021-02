vor etwa einer Stunde

Spitzenspiel gegen Kiel: Greuther Fürth will die Tabellenführung

Am Abend geht es in der 2. Fußball-Bundesliga um sogenannte "Big Points" im Aufstiegskampf. Die SpVgg Greuther Fürth könnte die Tabellenführung übernehmen. Allerdings kommt in Kiel ein direkter Konkurrent, der auswärts ungeschlagen ist.