Spitzenspiel der Regionalliga am Samstag live bei BR24Sport

Der kommende Samstag steht im BR Fernsehen und bei BR24Sport ganz im Zeichen des Fußballs. Nach dem 3. Liga-Spiel Erzgebirge Aue gegen den TSV 1860 München folgt das Topspiel der Regionalliga Bayern: Tabellenführer Unterhaching trifft am Samstag (16 Uhr) auf die zweitplatzierten Würzburger Kickers. Es ist das Duell zweier Traditionsvereine, die schon erfolgreichere Zeiten gesehen haben und wieder in die dritthöchste Spielklasse aufsteigen wollen.

Trainer-Duell Wagner gegen Wildersinn

Vier Punkte trennen den ehemaligen Erstligisten aus Unterhaching, den der ehrgeizige Ex-Bayernspieler und jetzt aufstrebende Trainer Sandro Wagner wieder nach oben führen will, vom unterfränkischen Tabellenzweiten, der es zuletzt 2020 bis in die 2. Liga geschafft hatte. Für Wagner und Marco Wildersinn wäre der Sprung in die 3. Liga bei ihrer jeweils ersten Station als Fußballlehrer auch der erste große Erfolg an der Seitenlinie.

Stärkste Offensive gegen beste Defensive

Doch zunächst gilt es die Tabellenposition am 28. Spieltag mit einem Sieg zu festigen oder gar zu verbessern. Die Kräfteverhältnisse sind dabei klar verteilt: Die Rothosen stellen mit 75 Treffern die stärkste Offensive, die beste Defensive weist dagegen Haching mit 24 Gegentreffern auf.

Verfolgen Sie das Duell an der Tabellenspitze ab 16 Uhr im BR Fernsehen und im Livestream von BR24 Sport. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller. Moderation: Dominik Vischer.