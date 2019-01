10.01.2019, 19:34 Uhr

Spitzenhandball in der Münchner Olympiahalle

In der Olympiahalle in München werden 15 WM-Partien ausgetragen. Auch Martin Haider vom Bayerischen Handballverband freut sich auf das Turnier, "dass wir den Leuten in Bayern, die nach Handball gieren auch die Spitze zeigen können".