Spionage in der Bundesliga: Bayerische Firma will klagen

Der Bundesligist Eintracht Frankfurt soll über eine in Bayern betriebene Fußballdatenbank jahrelang das Scouting von Ligakonkurrent RB Leipzig ausspioniert haben. Ein ehemaliger U17-Trainer der Frankfurter soll sich dafür mit Passwörtern der Leipziger in die International Soccer Bank eingeloggt haben, die in Neustadt an der Waldnaab ihren Sitz hat.

U-17 Trainer von Eintracht Frankfurt im Verdacht

Noch diese Woche will der Anwalt der International Soccer Bank, Daniel Heilmeier, Klage einreichen. Außergerichtlich habe man sich mit Eintracht Frankfurt nicht einigen können, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Er spricht von über 6.000 Datenbank-Zugriffen zwischen 2017 und 2019, die aus der Frankfurter Vereinszentrale mit Mitarbeiter-Passwörtern des Ligakonkurrenten getätigt wurden.

Der Großteil der Zugriffe war demnach erfolgreich, und wurde danach zum Teil auch wieder verschleiert. Dazu wurden zum Beispiel gelesene Berichte wieder auf ungelesen gesetzt, so der Anwalt zum BR. Die verwendete IP-Adresse konnte zweifelsfrei Eintracht Frankfurt zugeordnet werden. Im Verdacht steht ein ehemaliger U17-Trainer von Eintracht Frankfurt, der zuvor in Leipzig tätig war.

Eintracht-Präsident: "Keine Vorteile aus Daten gezogen"

Die International Soccer Bank hat nach eigenen Angaben Statistiken von mehr als 100.000 Spielern und unterstützt damit weltweit Vereine bei der Talentsuche. Vereine können auch selbst Berichte ablegen. Für die Nutzung ist ein Jahres-Abo erforderlich, das für Erstligisten 17.000 Euro kostet.

"Der gesamte Vorgang wird von uns umfassend untersucht. Nach allen bisherigen Erkenntnissen hat sich ein Mitarbeiter des Vereins alleinverantwortlich unberechtigten Zugriff (...) verschafft", erklärte Eintracht-Präsident Peter Fischer und betonte, man habe sich umgehend von dem betreffenden Mitarbeiter getrennt. "Die bisherigen Feststellungen lassen eindeutig den Schluss zu, dass Eintracht Frankfurt aus den unberechtigt abgerufenen Daten keinerlei Vorteil gezogen hat", so Fischer. Auch RB Leipzig geht davon aus, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Zugriffen auf die Datenbank und Spielerverpflichtungen bei Eintracht Frankfurt gegeben hat.