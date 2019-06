Spinat im Visier der Dopingfahnder

In Deutschland ist erstmals eine Leistungssteigerung durch Spinat in Verbindung mit Training nachgewiesen worden. Unterstützt von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA wurde an der Freien Universität Berlin eine groß angelegte Humanstudie durchgeführt. Dabei wurden Sportlern während eines zehnwöchigen Krafttrainings die in der Spinatpflanze enthaltene Substanz Ecdysteron verabreicht.

Große Leistungssteigerung

Das Ergebnis, ein dreimal so hoher Kraftzuwachs im Vergleich zur Placebo-Gruppe, überraschte selbst die Leiterin der Studie vom Institut für Pharmazie der FU Berlin, Maria Parr. "Unsere Hypothese war, dass wir eine Leistungssteigerung sehen, aber dass die so groß sein würde, das hatten wir nicht erwartet", sagt Maria Parr im Interview mit der ARD-Radio-Recherche Sport und ARTE Re / BR DokThema.