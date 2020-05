Spieltage 27 bis 29 terminiert: BVB - FC Bayern am Dienstag

Bereits am 27. Spieltag wird - anders als am kommenden Wochenende - auch wieder am Freitagabend gespielt. Dann, am 22. Mai, steigt das Berliner Derby zwischen Hertha und Union im Olympiastadion. Am Tag danach um 18.30 Uhr empfängt der FC Bayern die Frankfurter Eintracht. Am Sonntag, 24. Mai, sind drei Spiele vorgesehen.

Den 29. Spieltag eröffnen der SC Freiburg und Bayer Leverkusen am Freitagabend, 29. Mai. Der FC Bayern ist am Samstag, 30. Mai, erneut um 18.30 Uhr gefragt, dann gegen Fortuna Düsseldorf.