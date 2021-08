Spielertausch perfekt: Maier für Richter beim FC Augsburg

"Über ungelegte Eier und Maier müssen wir jetzt nicht sprechen", hatte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl noch am Samstag nach dem Pokalsieg beim Greifswalder FC gesagt. Zwei Tage später ist der Ringtausch perfekt. Offensivkraft Marco Richter wechselt zur Hertha, deren Mittelfeldspieler Arne Maier kommt zunächst auf Leihbasis für die kommende Saison nach Schwaben. Danach hat der FCA eigenen Angaben zufolge eine Kaufoption für den 22-Jährigen.

Kein Platz bei Hertha für Arne Maier

Der U21-Nationalspieler war bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen und bestritt bei Arminia Bielefeld 16 Bundesligaspiele, allerdings nur wenige von Beginn an. "Wir haben ein großes Angebot im zentralen Mittelfeld, deswegen haben wir Arnes Wunsch nach einer Veränderung entsprochen", erklärte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic. Der FCA freut sich auf auf einen zentralen Mittelfeldspieler, der sich weiter entwickeln und Verantwortung übernehmen möchte, heißt es in einer Mitteilung.

Gemeinsam bei Olympia auf dem Platz

Der Abgang von U21-Nationalspieler Richter wird den Schwaben nach Medieninformationen mit rund sieben Millionen Euro Ablöse versüßt. Für ihn ist es der erste Vereinswechsel seiner Profikarriere. Beim olympischen Fußballturnier standen beide Spieler noch gemeinsam auf dem Platz. Der 23-jährige Richter wechselt mit der Erfahrung aus 97 Bundesligaspielen nach Berlin, Maier kommt mit bislang 74 Erstliga-Einsätzen nach Schwaben.