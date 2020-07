Spielermanager – Alltag eines Newcomers aus Nürnberg

Mit 24 Jahren hat Okcan Tekdemir hat die eigene Spieleragentur gegründet. Mittlerweile hat er mehr als 20 Lizenzspieler unter Vertrag – und die spielen bei Profi-Vereinen in Europa und der Türkei oder den Nachwuchsmannschaften des 1. FC Nürnberg, FC Ingolstadt und Jahn Regensburg.

"Ich ging als junger Fußballspieler von Bayern Hof als Profi in die Türkei, in die 1. Liga, hatte ein paar Euro in der Tasche. Ein paar Monate später kam ich wieder zurück – mit Schulden!" Dieses Schicksal will Okcan Tekdemir jungen Talenten aus der Region ersparen.

Sondertraining für die Talente

Klimmzüge, Gewichte stemmen, Steigerungsläufe – in einer Scheune bei Amberg legt zum Beispiel Fabian Vogl ein paar Extra-Einheiten ein. Der 19-jährige hat einen Vertrag bei Jahn Regensburg, kann aber bei der Agentur von Tekdemir noch ein Einzeltraining absolvieren.

Freunde als Mitarbeiter – familiäres Umfeld

Zusammen mit Freunden – mit den meisten spielte er schon selbst auf der Straße oder bei Vereinen Fußball – bietet er einen "Allround-Service" an. Mit im Team sind Fitness-Trainer, ein Physio-Therapeut, ein Geschäftsführer und ein Rechtsanwalt für die Vertragsdetails. Auch ein Scout in Nigeria gehört mit zur Agentur.

Gerade in der Transferperiode gefragt

Das Konzept scheint aufzugehen – nach zwei schwierigen Anfangsjahren fasste der Spielermanager langsam Fuß in der Szene. Mehr als 20 Lizenzspieler vertrauen nun seiner Agentur, auch der ehemalige kroatische Spieler und Nationaltrainer Slaven Bilic, mittlerweile Trainer in der englischen Liga. Besonders arbeitsintensiv ist für die Agentur die Zeit nach Abschluss der Saison.

"Mich macht es total stolz, wenn ich meine Jungs im Stadion sehe, das erfüllt mich", so Tekdemir. Natürlich verdiene die Agentur Geld. Aktuell, in der Transferperiode, sei die intensivste Phase im ganzen Jahr. "Wir arbeiten mit unseren Lizenzspielern, bringen sie von A nach B in verschiedenen Ländern, in Europa, in die Türkei", so der Spielermanager. In der Zeit danach widme sich sein Unternehmen den jungen Spielern, "um deren Entwicklung wieder ein Stückt vorantreiben zu können."

Corona-Zeit – Nagelprobe für die Branche

Gerade jetzt, in der Corona-Zeit, in der die Kassen der Vereine nicht mehr so gefüllt sind, ist die Agentur besonders gefragt. Okcan Tekdemir scheint mit seinem Ansatz seinen Weg gefunden zu haben. In der Branche hat er sich etabliert. Und will in den nächsten Jahren weiter wachsen, um einmal mit den Großen der Szene mithalten zu können.