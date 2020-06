Spielerberater sieht Gehaltsobergrenze im Fußball kritisch

Salary Cap betrifft nur die absolute Spitze

Außerdem könne eine Gehaltsobergrenze nicht so einfach eingeführt werden wie in den USA, so Neblung: "Das ganze System funktioniert anders, die Spieler gehören der Liga und werden an die Vereine geleast." Und weiter: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich eine Maßnahme ist, die funktioniert, solange es nicht koordiniert von der ganzen UEFA umgesetzt wird.“ Eine Gehaltsobergrenze würde auch nur die absolute Spitze betreffen.

Weiter hohe Summen bei Ablösen und Gehältern

Neblung prophezeit darüber hinaus weiterhin hohe Summen bei Ablösen und Gehältern: “Die absoluten Topspieler werden top bezahlt werden, die werden große Begehrlichkeiten wecken.“