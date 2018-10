Spieler des FC Augsburg "gierig auf einen Sieg" in Hannover

0:0 gegen Leipzig, ein unglückliches 3:4 in Dortmund - jetzt möchte die Mannschaft des FC Augsburg wieder einen Sieg bejubeln. Mit viel Selbstvertrauen reist sie nach Niedersachsen (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1). Mittelfeldspieler Jonathan Schmid warnt vor dem Gegner: "Hannover ist eine gute Mannschaft. Jedes Spiel in der Bundesliga ist schwierig. Wir müssen richtig Gas geben, um Punkte zu holen."

FCA und Hannover "mit ziemlich gleichen Vorzeichen"

Manuel Baum erwartet ein hochspannendes Spiel zwischen zwei Mannschaften "mit ziemlich gleichen Vorzeichen". Konkret sehe das bei 96 so aus: "Gutes Pressing mit einer hohen Anpassungsfähigkeit, deswegen sind sie nicht so einfach ausrechenbar. Sie haben ein gutes Zweikampfverhalten, sind gut auf den zweiten Ball, können gut umschalten." Und der Trainer des FCA geht fest davon aus, "dass mein Kollege genau das Gleiche über uns erzählen würde".

Caiuby-Verspätung diesmal ohne Folgen

Verzichten muss Baum in Niedersachsen nach wie vor auf Dong-Won Ji. Außerdem hat sich Ersatztorwart Fabian Giefer eine leichte Hüftprellung zugezogen. "Der Rest wäre spielfähig", sagte der 39-Jährige. Das gelte auch für Caiuby, der zuletzt zweimal zu spät gekommen war - aber entschuldigt. Im Gegensatz zu seiner eigenmächtigen Urlaubsverlängerung im Sommer, die mit einer Geldstrafe geahndet wurde, blieben die jüngsten Verspätungen ohne Folgen: "Dass er zweimal in kurzer Zeit übers Ziel hinausgeschossen ist, habe ich mit ihm intensiv besprochen. Damit ist das Thema abgeschlossen", sagte Baum.