Spiel mit dem Feuer - Wer braucht noch dieses Olympia?

In dieser Woche starten die Olympischen Spiele 2022. In Peking. Der Machtzentrale Chinas. Während sich dort ab dem 4. Februar die Weltelite des Wintersports mehr als zwei Wochen versammelt, Medaillen kämpft und den Olympischen Gedanken in die Welt tragen soll, werden von der Hauptstadt aus schwere Menschenrechtsverletzungen gesteuert. Menschen werden in Lagern gefangen gehalten, unterdrückt, erniedrigt. Alles wegen ihrer Herkunft und ihres Glaubens. Doch das ist nicht die einzige Kritik an den Winterspielen in Peking.

In dem Film von Nick Golüke und Robert Grantner betrachtet Neureuther aus Sicht des kritischen Athleten die Rahmenbedingungen von Olympia in Peking: Wo ist der Olympische Geist geblieben? Wird die Olympische Idee dem Kommerz geopfert?

Neureuther fordert Nachhaltigkeit anstatt Geldvermehrung

Für Neureuther sind die Winterspiele 2022 der Gipfel der Absurdität: Peking ist weder eine Wintersportregion - die mit Kunstschnee bedeckten Pisten sind dafür der beste Beweis, noch werden in China die Menschenrechte geachtet. Dem IOC war das offenkundig egal. Felix Neureuther fordert eine Reform der Spiele.

Er fragt sich: Wie konnte es zu dieser Entscheidung kommen? Wofür steht Olympia überhaupt noch? Wie finanziert sich das Mega-Event? "Als Überschrift für die Bewerbungskriterien des IOC sollte das Wort 'Nachhaltigkeit' stehen und nicht das Wort 'Geldvermehrung'. Ich habe nichts dagegen, wenn mit Olympischen Spielen viel Geld für den Sport und auch für die Sportler erzielt wird, es geht aber um die Verhältnismäßigkeit und die Dimensionen", sagt Neureuther.

Neureuther trifft Vertreterinnen der uigurischen Minderheit

Auf der Suche nach Lösungsansätzen trifft Neureuther Experten und Visionäre. Er diskutiert mit IOC-Funktionären und Insidern und bekommt intensive Einblicke in das "System IOC". Und er befragt kritische Köpfe aus der Welt des Sports, wie den viermaligen Bob-Weltmeister Johannes Lochner.

Besonders unter die Haut geht Neureuther die Begegnung mit Vertreterinnen der uigurischen Minderheit, die von Menschenrechtsverletzungen und der dramatischen Situation in den chinesischen "Umerziehungslagern" berichten. Zumretay Akin bezeichnet China als "Unterdrückerregime" findet es absurd, dass in diesem Land die Olympischen Spiele stattfinden.

Klares Fazit von Neureuther

Nach seiner Reise lautet das Fazit von Felix Neureuther: "Olympia soll und muss überall auf der Welt eine Heimat haben – wenn die Menschenrechte geachtet werden und Rahmenbedingungen stimmen. Dies ist für mich in Peking nicht der Fall."