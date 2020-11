Spiel gegen die Ukraine auf der Kippe: Weitere Tests angeordnet

Die Entscheidung über eine mögliche Absage des Länderspiels der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine wird möglicherweise erst unmittelbar vor dem geplanten Anpfiff (20.45 Uhr) fallen. Wie der Leipziger Stadtsprecher Matthias Hasberg am Samstagmittag bestätigte, wird die nach fünf positiven Corona-Tests im Team der Ukraine notwendige weitere Testreihe erst am Nachmittag stattfinden.

Ukraine muss nicht in die Quarantäne

Bis dahin werde die Stadt keine Quarantäne für das ganze Team anordnen. Sie habe sich vergewissern können, dass die mit dem Virus infizierten Spieler und der Manager keine zu engen Kontakte zum Rest der Delegation hatten.

Ergebnisse der Nachtestungen gefährden die Austragung der Partie

Die Partie der Nations League am Abend (20.45 Uhr) droht somit weiterhin auszufallen, sollte es bei den Nachtestungen weitere positive Fälle geben. Dann müsste auch für diese Akteure eine Kontakt-Nachverfolgung gestartet werden. Ob die Zeit dann noch bis zum geplanten Anpfiff noch reicht, ist unklar. Die UEFA-Regularien sehen vor, dass eine Mannschaft antreten muss, sofern sie 13 gesunde Spieler in ihren Reihen hat, darunter ein Torwart.

Vier Spieler und ein Manager betroffen

Am Freitag waren vier Spieler und der Manager der Ukraine nach der Ankunft in Leipzig positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen ist unter anderem auch der früherer Dortmunder Stürmer Andrej Jarmolenko. Er und seine drei Kollegen sind am Abend beim Geisterspiel in Leipzig nicht spielberechtigt.