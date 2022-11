Spiel des Jahres: Straubing Tigers erwarten Göteborg in der CHL

Die Straubing Tigers erwarten am Dienstagabend in der CHL (Champions-Hockey-League) Frölunda Göteborg zum Achtelfinal-Rückspiel im heimischen Stadion am Pulverturm. Um ins Viertelfinale des höchsten Europapokal-Wettbewerbs zu kommen, müssen die Niederbayern einen Vier-Tore-Rückstand aufholen, denn das Hinspiel vor einer Woche in Göteborg hatten die Tigers mit 0:4 verloren.

Trainer Pokel darf hinter der Bande stehen

Dort fühlten sich die Niederbayern von den Schiedsrichtern benachteiligt. Trainer Tom Pokel übte nach der Partie in Göteborg vor laufenden TV-Kameras Kritik an den Schiedsrichtern.

Der ansonsten stets besonnene Trainer nannte deren Leistung "eine Schande für die CHL", das Schiedsrichter-Gespann sei "unwürdig gewesen, ein CHL-Playoffspiel zu pfeifen". Straubing kassierte in Göteborg 18 Strafminuten, Heimverein Frölunda nur sechs. Besonders ärgerten sich die Straubinger darüber, dass gefährliche Fouls nicht abgepfiffen worden waren.

Wegen seiner Kritik ist der US-Amerikaner bestraft worden. Er muss 500 Euro Strafe zahlen und wurde auf Bewährung für ein Spiel gesperrt. Das heißt, dass er am Abend hinter der Bande der Tigers stehen kann.