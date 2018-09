Sperre und Geldstrafe nach Bellarabi-Foul an Münchens Rafinha

Bellarabi war am Samstag in der Bundesligapartie der Bayer-Elf beim deutschen Meister von Schiedsrichter Tobias Welz in der 80. Minute mit Rot des Feldes verwiesen worden. Jetzt hat der DFB das Strafmaß dafür bekannt gegeben. Gegen die Entscheidung kann innerhalb von 24 Stunden Einspruch eingelegt werden.

Empörung über das harte Einsteigen

Bellarabi hatte nach seinem harten Einsteigen zwar Reue gezeigt. Trotzdem hatte sich Bayern-Präsident Uli Hoeneß über die Szene arg empört und damit eine Debatte über die Fouls an den Münchner Spielern angestoßen. Nachdem neben Rafinha auch Corentin Tolisso ausfällt, muss Münchens Trainer Niko Kovac jetzt improvisieren.