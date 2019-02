Sperre bleibt: FC Bayern gegen FC Liverpool ohne Müller

Müller kassierte im letzten Gruppenspiel im Dezember in Amsterdam eine Rote Karte. Der 29-jährige Angreifer hatte in der 75. Minute Ajax-Profi Nicolas Tagliafico bei einem unbeabsichtigten Tritt am Kopf getroffen und wurde vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin vom Platz gestellt.

Daraufhin wurde er für zwei Partien gesperrt. Der FC Bayern und Müller legten bei der UEFA Berufung gegen das Urteil ein. Dieser Einspruch wurde nun vom Berufungssenat der Europäischen Fußball-Union (UEFA) laut Vereinsmitteilung abgelehnt.

Die Bayern müssen also am 19. Februar in Liverpool ohne Müller antreten. Auch im entscheidenden Rückspiel am 13. März in München wird der Oberbayer fehlen.