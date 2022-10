Spendenlauf statt Wandertag: 38.000 Euro für den guten Zweck

Artikel mit Video-Inhalten

Auf den jährlichen Wandertag verzichten möchte eigentlich kein Schüler so recht. Anders am Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim. Statt eines öden Kultur-Trips wurden die Laufschuhe geschnürt. Und das für einen guten Zweck.