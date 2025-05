Spektakel pur: DFB-Frauen fertigen Niederlande ab

Von schlechter Laune war keine Spur. Die DFB-Frauen zeigten beim 4:0-Sieg über die Niederlande herausragenden Fußball. Durch die Tore von Linda Dallmann (9.), Lea Schüller (24., 48.), Sarai Linder (45.) sicherte sich Deutschland den Sieg in der Gruppe A1 und somit den Einzug ins Halbfinale der Nations League.

Die Themen, die im Vorfeld der wichtigen Nations-League-Partie gegen die Niederlande, die Schlagzeilen bestimmt hatten, schienen auf dem Platz schnell vergessen zu sein. Lena Oberdorf, die nach fast einjähriger Verletzungspause überraschend für den Kader nominiert worden war - trotz Protesten des FC Bayern - nahm auf der Tribüne Platz. Die ohne Vorab-Info von Bundestrainer Christian Wück nicht nominierten Felicitas Rauch (Carolina Courage) und Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) waren ohnehin nicht dabei.

Spektakulärer DFB-Sieg: Dallmann und Schüller bereiten den Weg

Entscheidend, das weiß man ja mittlerweile im Fußball, ist auf dem Platz. Und dort war es besonders Linda Dallmann, die zu Beginn den Ton angab. Die zentrale Mittelfeldspielerin des FC Bayern war auf dem Platz überall zu finden. Schickte sich die Niederlande an, einen Konter zu starten, war es oft die 30-Jährige, die energisch dazwischen ging. Und auch wenn es für Deutschland gefährlich wurde, hatte Dallmann ihre Füße mit im Spiel. So auch in der 9. Minute. Klara Bühl hatte den Ball in den Strafraum zu Janina Minge gebracht, die die einlaufende Dallmann fand. Ihr gezielter Abschluss öffnete für den DFB den Weg ins Halbfinale: 1:0 nach neun Minuten.

Deutschland war besser, Deutschland dominierte. Doch dass die Niederlande vor dieser Partie nicht umsonst punktgleich mit der DFB-Auswahl in der Tabelle der Nations League war, zeigte sich in der 21. Minute: nach einer Ecke kam Egurrola ziemlich frei zum Kopfball, doch köpfte genau in die Arme von Torhüterin Ann-Kathrin Berger.

Vorentscheidung vor der Pause - Partystimmung auf den Rängen

Nur wenig später bewies die Mannschaft von Christian Wück, dass sie auch ohne die Hilfe von Dallmann schön kombinieren kann: Nüsken eroberte den Ball im Gegenpressing, spielte aus der Drehung einen schönen Steckpass auf Brand, die mit einer scharfen Hereingabe Schüller bediente. Die FC-Bayern-Stürmerin verwandelte aus kurzer Distanz zum 2:0. Oberdorf beobachtete das Ganze sichtlich entspannt von der Tribüne aus, mit einer Packung gebrannter Mandeln in der Hand. Kurz vor der Pause sorgte Sarai Linder nach schönem Steilpass von Minge für die Vorentscheidung (45.).

Die ohnehin sehr euphorische Stimmung der über 32.000 Fans im Bremer Weserstadion war nun komplett gelöst. Ein Sieg gegen einen alten Rivalen, das Halbfinale der Nations League zum Greifen nahe, die Mitfavoritinnen-Rolle bei der Europameisterschaft, die am 2. Juli startet, eindrucksvoll unterstrichen.

Schüller schnürt den Doppelpack

Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff gab es den nächsten Grund zur Freude. Eine wunderschöne FC-Bayern-Kombination sorgte für das 4:0: An der Außenlinie legte Dallmann per Hacke zu Giulia Gwinn, die mit einer zielgenauen Flanke Schüllers Kopf fand. Die Stürmerin ließ sich diese Chance auf ihr 51. Länderspieltor nicht nehmen (48.). Auf der Tribüne: La-Ola, Handy-Lichter-Show, Partystimmung.

Die wurde auch nicht gebrochen, nachdem Wück und Niederlande-Coach Andries Jonker munter durchwechselten und somit der Rhythmus der Partie ein wenig litt. Zwar hatte die DFB-Elf noch zahlreiche Möglichkeiten. Ein Tor sahen die Zuschauer im Weserstadion allerdings nicht. Oberdorf und 32.000 anderen Fans dürften dennoch äußerst zufrieden das Stadion verlassen haben. Der Stimmung in der Mannschaft wird dieser Sieg nach komplizierten Tagen sicherlich sehr guttun.