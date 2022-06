Speed-Kanupolo: Coburgerinnen zum ersten Mal Deutscher Meister

Es blieb spannend bis zum Schluss: In der ersten Hälfte sah alles nach einem Sieg für die Berliner aus. Sie führten souverän mit 2:0, waren deutlich effektiver als die Coburgerinnen.

Doch direkt zum Start in die zweite Halbzeit schaltete das Team von Trainerin Katrin Schmalenbach einen Gang hoch und konnte vor allem in 1-gegen-1 Situationen dominieren. Am Ende gewannen sie verdient mit 3:2. Es war der erste Titel überhaupt in dieser jungen Sportart. "Ich wollte, dass sie nach der Pause ihren Turbo aufdrehen", so Trainerin Schmalenbach. "Es gehört schon Einiges dazu, so einen Rückstand zu drehen, deswegen bin ich unglaublich stolz auf das Team."

Speed-Kanupolo kurz erklärt

Speed-Kanupolo ist ein Mannschaftssport, bei dem zwei Teams mit je vier Spielerinnen und Spielern gegeneinander antreten und der auf dem Wasser gespielt wird. Dabei sitzen die Spielerinnen und Spieler in Einerkajaks und versuchen den Ball mit der Hand oder manchmal auch mit dem Paddel in das gegnerische Tor zu bringen. Alle Team-Mitglieder spielen dabei sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung.

"Speed-Kanu-Polo ist nicht nur besonders telegen, es ist für die Zuschauer extrem spektakulär. Es gibt keinen Stillstand, keine Langweile, einfach Action pur. Eine Tor-Situation jagt die andere." DKV-Präsident Jens Perltwitz