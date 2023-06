Special-Olympics-Teilnehmer in Weiden, Straubing und Kelheim

Drei Nationalmannschaften beginnen am Montag in Niederbayern und der Oberpfalz ihre Vorbereitungen auf die Special Olympics in Berlin: Die Sportler aus Tschechien kommen nach Kelheim, Sportler aus Ungarn nach Weiden und Sportler aus El Salvador nehmen Quartier in Straubing. Vor dem Beginn der Wettkämpfe akklimatisieren sich die Teilnehmer bis zum Donnerstag, den 15. Juni.

Sportler aus aller Welt in Bayern

Insgesamt sind 38 Kommunen in Bayern in dieser Woche Gastgeber für Sportler aus aller Welt, die ab Samstag, den 17. Juni, in Berlin um Medaillen kämpfen. Als Disziplinen stehen unter anderem Badminton, Boccia, Leichtathletik, Hockey, Fußball, Tischtennis, Schwimmen und rhythmische Sportgymnastik auf dem Programm. Nach Angaben der Veranstalter kommen rund 7.000 Teilnehmer aus 190 Nationen nach Deutschland.

80 Athletinnen und Athleten in Kelheim

Kelheim ist Gastgeber für rund 80 Sportlerinnen und Sportler aus Tschechien. Übernachten werden die Gäste im barrierefreien inklusiven Hotel in Regensburg, das die Johanniter betreiben. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit Einheimischen, Besuche etwa in den Landshuter Werkstätten und in der Cabrini-Schule in Offenstetten.

Unterstützt werden die Sportler im Alter von 14 bis 60 Jahren von Schülern der Schule für Heilerziehungspflege in Abensberg, der Fachoberschule und des Donau-Gymnasiums in Kelheim. Als Dank für die Gastfreundschaft dürfen Kelheims Landrat Martin Neumeyer und Behindertenbeauftrage Heike Huber am Samstag mit ihren Gästen bei der Eröffnungsfeier ins Olympiastadion in Berlin einlaufen.