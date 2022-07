Special Olympics: Taktische Meisterleistung auf dem Rad

2019 wurde Heike Naujoks in Abu Dhabi Weltmeisterin im Radrennen. In Regensburg musste sie über die 10 Kilometer gegen die Männer antreten. Bei 37 Grad Außentemperatur fuhr sie lange hinterher und hatte ein paar Probleme in den Kurven. Im Schlussspurt zog sie aber auch am Führenden vorbei und sicherte sich mit dieser taktischen Meisterleistung ihre nächste Radmedaille.

"Auf so langen Strecken kann man das mal machen", so Naujoks. "Erstmal bisschen abwarten und schauen, wie die anderen so fahren und wie sie drauf sind. Man darf sie aber nicht zu weit weglassen."