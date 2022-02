Special-Olympics: Neue Athleten-Sprecherin aus Neuendettelsau

Diakoneo mit Sitz in Neuendettelsau im Landkreis Ansbach unterstützt unter anderem Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung. Das Sozial- und Gesundheitsunternehmen hat Stefanie Scherer in ihrer neuen Funktion als stellvertretende Sprecherin der deutschen Special Olympics-Athletinnen und -Athleten vorgestellt.

Seit zwölf Jahren spielt die Neuendettelsauerin Stefanie Scherer Basketball und seit 2013 ist sie bei den Special Olympics aktiv. Bereits seit 2020 ist sie Sprecherin der bayerischen Special Olympics-Sportlerinnen und -Sportler und wurde als eine von wenigen Frauen vor Kurzem wiedergewählt.

Ansprechpartnerin für die Sportlerinnen und Sportler

Als stellvertretende nationale Sprecherin koordiniert sie Wünsche und Anregungen der Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland und versucht diese für die kommenden Spiele umzusetzen. Dafür ist sie in Fachausschüssen im regelmäßigen Austausch mit den Athletensprecherinnen und -sprechern der Bundesländer.

Special Olympics World Games 2023 in Berlin – das Highlight

Ihr großes Highlight sind die Special Olympics Weltspiele in Berlin 2023, die vom 17. bis 25. Juni 2023 stattfinden, erklärt sie bei ihrer Vorstellung. Hier treten tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in fast 30 Sportarten zum ersten Mal in Deutschland an. "Ich freue mich besonders auf die Eröffnungsfeiern, die ein riesiges Event sind", so Stefanie Scherer. Bei den Weltspielen freue sie sich besonders auf die anderen Athleten, die aus aller Welt nach Berlin kommen.

Eine Host Town bei diesen Spielen wird auch Neuendettelsau sein. Das bedeutet, dass die Stadt vier Tage lang Sportler, Betreuer und Trainer aufnimmt. Schon zuvor werden die nationalen Spiele vom 19. bis 24. Juni ebenfalls in Berlin und die bayerischen Spiele im Juli in Regensburg ausgetragen. Hier sitzt die 27-Jährige im Gremium.